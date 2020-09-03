محافظ أسوان: تلقينا 2949 طلب تصالح مع مخالفات البناء (فيديو)

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تقدم 2949 طلب تصالح مع مخالفات البناء، وتم رصد أكثر من 19 مليون، وبنجيب حق الدولة، ويتم تقنين الأوضاع.



وأضاف "عطية"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "هناك توجيهات واضحة وصريحة أننا مع المواطن المصري ولسنا ضده".



وأكد أن مبلغ التصالح مقبول لدى المواطنين، مؤكدًا أن التسعير مرضي تمامًا للمواطن، متابعًا: "من لم يتصالح يدخل تحت طائلة التعديات والإزالات"، مستكملًا: "مبقاش ينفع خلاص إ نحد يتعدى أو حد يخالف"، مؤكدًا أن منظومة المخالفات أصبحت محكومة.



موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.



وحدات مركزية لأول مرة:

كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.



محكمة عسكرية:

قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.



مالك الوحدات:

وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

