محافظ أسوان: تلقينا 2949 طلب تصالح مع مخالفات البناء (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أمنية فوزي
Advertisements
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تقدم 2949 طلب تصالح مع مخالفات البناء، وتم رصد أكثر من 19 مليون، وبنجيب حق الدولة، ويتم تقنين الأوضاع.

وأضاف "عطية"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "هناك توجيهات واضحة وصريحة أننا مع المواطن المصري ولسنا ضده".

وأكد أن مبلغ التصالح مقبول لدى المواطنين، مؤكدًا أن التسعير مرضي تمامًا للمواطن، متابعًا: "من لم يتصالح يدخل تحت طائلة التعديات والإزالات"، مستكملًا: "مبقاش ينفع خلاص إ نحد يتعدى أو حد يخالف"، مؤكدًا أن منظومة المخالفات أصبحت محكومة.

موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.

وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.

محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.

مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحدة مركزية بوابة الفجر المتغيرات المكانية الفجر

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف عن موقف غريب مع مدرب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على عرض برشلونة الجديد لتجديد عقد ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن مخالفات البناء.. تعرف عليها

محافظ الفيوم: 55% من مخالفي البناء تقدموا بطلبات تصالح (فيديو)

شاهد.. محافظ البحر الأحمر يُعلن عن منظومة جديدة لرصد مخالفات البناء

محافظ البحر الأحمر: 70% من أصحاب مخالفات البناء تقدموا بطلبات للتصالح

محافظ المنيا: 48 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن (فيديو)

محافظ المنيا: تلقينا 49 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

07:31 ص

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

04:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب