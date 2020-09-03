مصطفى الفقي: السيسي يعالج ملف سد النهضة بالدبلوماسية الهادئة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن إثيوبيا ستكتشف في النهاية أن كل ما فعلته في ملف سد النهضة لا يصب بالضرورة في مصلحة الشعب الإثيوبي.



قال "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن قضية سد النهضة ليس قضية مياه فقط، وإنما قضية علاقات، معقبا: "الموضوع مش هيعدي بسهولة"، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عالج الأمر بالدبلوماسية الهادئة طويلة المدى، ولكن لا يعني هذا القبول بضياع الحقوق المصرية في مياه النهر.







نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إنه بتوجيه من الرئيس، دونالد ترامب، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تعليق بعض المساعدات لإثيوبيا بسبب "عدم إحراز تقدم" في المحادثات مع مصر والسودان بشأن مشروع سد النهضة المثير للجدل.



وأضاف: قرار "الإيقاف المؤقت" لبعض المساعدات للحليف الأمني الإقليمي الرئيسي "يعكس قلقنا بشأن قرار إثيوبيا الأحادي الجانب بالبدء في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق والتأكد من جميع تدابير سلامة السد الضرورية''.



وتابع: القرار اتخذه وزير الخارجية مايك بومبيو "بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي''.



وقالت إثيوبيا هذا الأسبوع إنها طلبت توضيحًا من الولايات المتحدة، بعد أن أفاد تقرير إعلامي بأن بومبيو وافق على خفض ما يصل إلى 130 مليون دولار من المساعدات بسبب النزاع على السد.



وأعلن مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس، اليوم الأربعاء عن قيمة المساعدات الأمريكية لإثيوبيا والتي تتجه الولايات المتحدة لتخفيضها وفق لما نقلته لقناة "العربية".

