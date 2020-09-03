مأمورية آخر الليل أسقطت عصابة سرقات إطارات السيارات بالشيخ زايد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات بمدينة الشيخ زايد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود عدة بلاغات للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بسرقة إطارات السيارات بدائرة القسم.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الشيخ زايد توصلت إلى أن تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات، وراء ارتكاب تلك الوقائع مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي، وارتكابهم وقائع السرقات في ساعات متأخرة من الليل.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنهم، وأعدت القوات مأمورية برئاسة المقدم مروان مشرف وكيل فرقة الشيخ زايد، والنقيب طارق حمزاوي والملازم أول فادى ماجد معاوني مباحث القسم، وتمكنت القوات من القبض عليهم، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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