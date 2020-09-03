شاهد.. مصطفى الفقي: السياسة المصرية نجحت في أزمة ليبيا (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:45 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
هدى عبدالرازق
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وصف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، فصل الصيف الحالي بأنه صيف ساخن سياسيا، حيث تحدث الكثير من الأحداث السياسية الكبرى في فصل الصيف.

قال "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إن المنطقة تشهد تحركات جديدة، ومختلفة، مشيرا إلى أن السياسة المصرية نجحت في ملف الأزمة الليبية، حيث أنها طرحت الخيارات بحدة وشدة، وانتهت إلى عدم القيام بمعارك حتى الآن، حيث أن أردوغان لا يضمن.

وفي سياق آخر، عقدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بالقاهرة ندوة ثقافية احتفالا بالذكري الـ(51) لثورة الفاتح من سبتمبر بعنوان "ليبيا إلى أين ؟"،وذلك بحضور كوكبة من رجال الفكر والثقافة في ليبيا ومصر،إذ أدار الندوة الثقافية والاحتفالية الدكتور مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية في الحركة،وتحدث خلال الفعالية المفكر الليبي الكبير والفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم أبو خزام،والدكتور عثمان يونس مدير المركز الليبي للدراسات والمهندس مصطفى بلعيد الدرسي وزير الشباب والرياضة الليبي السابق، بالإضافة إلى مدخلات شملت عددا من رموز الحركة منهم الدكتور على الأحول رئيس مؤتمر القبائل الليبية السابق، والدكتور عبد الكبير الفاخري وزير التعليم العالي السابق،وأعضاء الحركة الدكتور سعد مناع، وعثمان بركه، حسين السويعدي، والباحث محمد الأسمر مدير مركز الأمة للدراسات السياسية في ليبيا، من الباحثين والصحفيين المصريين، محمد فتحي الشريف رئيس مركز دراسات مصر ليبيا، والباحث في الحركات الإسلامية الكاتب الصحفي منير أديب والكاتب الصحفي حسام أبو العلا مدير مركز مصر ليبيا للدراسات،وبحضور،الكاتب الصحفي سيد أبو اليزيذ، واللواء معز الدين السبكي.

وقال الإعلامي ناصر سعيد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية،أن ثورة الفاتح من سبتمبر قادة مسيرة الدولة الليبية إلى التقدم والازدهار في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووحدت الدولة الليبية التي كانت لها تأثير في المحيط الإقليمي والعربي والأفريقي.

وأضاف "سعيد" في تصريحات صحافية على هامش الندوة، أن الاحتفال بالذكري الـ(51) لثورة الفاتح من سبتمبر في ظل الظروف الراهنة تجعلنا نستلهم روح تلك الثورة المجيدة،لنعيد ليبيا إلى أهلها ووضعها ومكانتها التي تستحقها.

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