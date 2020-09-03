برشلونة يقترب من ضم صفقة هولندية

أصبح نادي برشلونة الإسباني على أعتاب حسم صفقة نارية بالتعاقد مع أحد لاعبي فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة فتح باب المفاوضات مع نادي ليفربول الإنجليزي للظفر بخدمات الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم، تمهيدًا لإنضمام لصفوف البرسا في الميركاتو الصيفي الحالي بناءًا على رغبة رونالد كومان، مدرب البلوجرانا الجديد.





وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة توصل إلي إتفاق نهائي مع فينالدوم بخصوص الانتقال لصفوف النادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل، ويتبقي الاتفاق مع إدارة نادي ليفربول لحسم الصفقة بشكل رسمي.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة رصد 18 مليون جنيه استرليني لحسم التعاقد مع فينالدوم هذا الصيف، ويسعي لاستغلال العلاقة الجيدة بين اللاعب والمدرب الهولندي رونالد كومان لحسم الصفقة بشكل نهائي في الأيام المقبلة.





وسيكون فينالدوم إضافة قوية لفريق برشلونة حال حسم الصفقة بشكل رسمي نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية عالية وخبرات كبيرة، سوف يساعد الفريق الكتالوني بشكل كبير في الموسم الجديد.



