محافظ كفر الشيخ: تلقينا 37 ألف طلب تصالح لمخالفات البناء (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تفتح ذراعية للمواطنين للتصالح مع مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هناك إقبال غير عادي من قبل المواطنين بمحافظة كفر الشيخ للتصالح مع مخالفات البناء.



وأكد "نور الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الكل متحمس لضبط منظومة البناء، معلقًا: "آن الأوان حتى يتم ضبط منظومة البناء".



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تقدم حوالي 37 ألف طلب تصالح بمحافظة كفر الشيخ حتى الآن، وأن الإقبال على التصالح ما زال مستمرًا، مشيرًا إلى أنهم يقوموا بإزالة الحالات التي لا يصلح فيها التصالح، ويتم الإزالة الفورية على نفقة المخالف، ويتم تقديم للنيابة العسكرية، مؤكدًا أن الإجراءات رادعة، وأن أموال التصالح تدخل في تطوير وتجديد الطرق وغيرها.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:



موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.



الفئات المطبق عليها القانون:

أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.



موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.



وحدات مركزية لأول مرة:

كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.



محكمة عسكرية:

قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.



مالك الوحدات:

وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

