محافظ كفر الشيخ: تلقينا 37 ألف طلب تصالح لمخالفات البناء (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:27 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
أمنية فوزي
Advertisements
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تفتح ذراعية للمواطنين للتصالح مع مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هناك إقبال غير عادي من قبل المواطنين بمحافظة كفر الشيخ للتصالح مع مخالفات البناء.

وأكد "نور الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الكل متحمس لضبط منظومة البناء، معلقًا: "آن الأوان حتى يتم ضبط منظومة البناء".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تقدم حوالي 37 ألف طلب تصالح بمحافظة كفر الشيخ حتى الآن، وأن الإقبال على التصالح ما زال مستمرًا، مشيرًا إلى أنهم يقوموا بإزالة الحالات التي لا يصلح فيها التصالح، ويتم الإزالة الفورية على نفقة المخالف، ويتم تقديم للنيابة العسكرية، مؤكدًا أن الإجراءات رادعة، وأن أموال التصالح تدخل في تطوير وتجديد الطرق وغيرها.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:

موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.

الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.

موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.

وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.

محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.

مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحدة مركزية المتغيرات المكانية الفجر أموال التصالح

أخبار تهمك

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على عرض برشلونة الجديد لتجديد عقد ميسي

منذ ساعتين

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق: أتمنى رحيل كهربا

منذ نصف ساعة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 7 ساعات

إعلامي: فايلر طلب من الأهلي رحيل كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف عن موقف غريب مع مدرب برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن مخالفات البناء.. تعرف عليها

محافظ الفيوم: 55% من مخالفي البناء تقدموا بطلبات تصالح (فيديو)

شاهد.. محافظ البحر الأحمر يُعلن عن منظومة جديدة لرصد مخالفات البناء

محافظ البحر الأحمر: 70% من أصحاب مخالفات البناء تقدموا بطلبات للتصالح

تعرف على الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء (فيديو)

محافظ المنيا: 48 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

04:30 ص

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب