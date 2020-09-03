"محمد العص" مديرا فنيا لمركز شباب التوفيق بالقسم الرابع
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
محمود ابو الليل
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أعلن مركز شباب التوفيق برئاسة كمال بشير ، التجديد لمحمد العص كمدير لقطاع الناشئين، وتشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين لموسم 2020/2021.
وجاء التشكيل كالتالى: محمد العص ، مدير لقطاع الناشئين ومديرا فنيا للفريق الأول وفريق مواليد ٢٠٠٤ ، و تولي أحمد حرزا مدير فنى لمواليد ٢٠٠١، و عادل شمس مدير فنى لمواليد ٢٠٠٣ ، كريم فضل مدرب عام لمواليد ٢٠٠٤، هيثم الأسناوى مدير فنى لمواليد ٢٠٠٥، بكر مدرب حراس المرمى ، فكرى مدير الكرة.
وجدير بالذكر، ان مركز شباب التوفيق يشارك دائما في منافسة دوري القسم الرابع، لا كان لم يحالفه التوفيق في المواسم الماضية.
وجاء التشكيل كالتالى: محمد العص ، مدير لقطاع الناشئين ومديرا فنيا للفريق الأول وفريق مواليد ٢٠٠٤ ، و تولي أحمد حرزا مدير فنى لمواليد ٢٠٠١، و عادل شمس مدير فنى لمواليد ٢٠٠٣ ، كريم فضل مدرب عام لمواليد ٢٠٠٤، هيثم الأسناوى مدير فنى لمواليد ٢٠٠٥، بكر مدرب حراس المرمى ، فكرى مدير الكرة.
وجدير بالذكر، ان مركز شباب التوفيق يشارك دائما في منافسة دوري القسم الرابع، لا كان لم يحالفه التوفيق في المواسم الماضية.
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