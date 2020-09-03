"تعليمية البرلمان" تقدم نصيحة مهمة لأولياء الأمور قبل العام الدراسي (فيديو)

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يجب على أولياء الأمور الابتعاد عن الدروس الخصوصية والاعتماد على المنصات الإلكترونية بعدما أثبتت فشلها في نظام التعليم الجديد.



وأضافت "نصر"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأربعاء، أن فترة كورونا فرضت بدائل كثيرة للتعليم عن بعد ولابد من استثمارها حتى بعد انتهاء هذه الأزمة.



وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تلقت شكاوى من دروس خصوصية "أونلاين"، بمصروفات كبيرة، مستطردة "التغيير الشامل في منظومة التعليم يسير بشكل جيد وهناك تجاوب من الطلاب وهو ما تبني عليه الوزارة مستقبلًا".



