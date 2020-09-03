غرم العمري: تركي آل الشيخ أحدث تغييرات جذرية في ألميريا «فيديو»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:08 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي خلاف
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تحدث غرم العمري وكيل الاعبين السعودي، عن نجاحات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في استثماراته في نادي ألميريا الإسباني.

تصريحات غرم العمري وكيل اللاعبين السعودي

وقال غرم العمري وكيل الاعبين السعودي، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة، السعودية الرياضية: " رأينا التغييرات التي حدثت في ألميريا الذي كان سيهبط إلى الثانية في إسبانيا".

وتابع العمري: " تركي آل الشيخ عمل على جانبين فنيًا و استثماريًا.. يعني أن تشتري لاعب بـ6 ملايين وتبيعه بـ24 مليون".

وأردف: " شرط الـ20% في عقد داروين نونيز، ذكي واستثماري".

الجدير بالذكر أن مسؤولي نادي بنفيكا البرتغالي حسموا صفقة التعاقد مع هداف فريق ألميريا الإسباني داروين نونيز، لضمه رسميا مطلع الموسم الجديد مقابل 24 مليون يورو.

وبلغت قيمة صفقة انتقال داروين نونيز إلى بنفيكا 24 مليون يورو إلى جانب نسبة 20% في حال قام النادي البرتغالي بإعادة بيع اللاعب.

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نادي ألميريا تركي آل الشيخ بنفيكا السعودية ألميريا

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