مرتضى منصور: ثلاثي الزمالك سيوقع على بياض.. ولن يرحل أي لاعب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:10 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد جمال
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أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم رحيل أى لاعب من القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لاعبي الفارس الأبيض ملتزمون بعقودهم.

وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "بعد الإنتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا سيتم التجديد لفرجاني ساسي وأوباما وعبد الله جمعة، إلى جانب الإعلان عن الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها".
 
وأضاف: "ثلاثي الزمالك طلبوا عقد جلسة معي بعد الإنتهاء من بطولة أفريقيا للتجديد على بياض، هم يريدون التركيز مع الفريق فى الوقت الحالي".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز اليوم ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

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