جمال عارف: تركي آل الشيخ يمتلك كل مقومات النجاح «فيديو»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي
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أشاد الكاتب السعودي جمال عارف بما حققه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية من نجاحات على مستوي الاستثمار الرياضي أودعم الأندية المختلفة سواء خلال تجاربه مع التعاون والوحدة بالسعودية أو تجربته مع ألميريا الإسباني حاليًا.

وقال "عارف" في تصريحات تليفزيونية: " أبوناصر رجل يحب التحديات، يعشق النجاح والتحدي سواء على المستوي المحلي أو الخارجي".

وأضاف: " نري تجربة تركي آل الشيخ مع نادي التعاون السعودي والطفرة التي حدثت له في وجوده ضمن الأعضاء الداعمين للنادي، وعندما رحل عن النادي نري ماذا حدث للنادي من تراجع كبير، بعدها انتقل لدعم نادي الوحدة ونجح بشكل كبير في تطوير النادي ونري جميعا ما حدث".

وتابع: " اختياراته للاعبين ذكية جدا وكان سببًا وراء تغيير وجهة بافيتمبي جوميز من الإتحاد إلي الهلال السعودي".

وواصل : " تجربته مع نادي ألميريا الإسباني من يصدق أن فريق كان ينافس على الهبوط في عام واحد أصبح ينافس على الصعود ولولا سوء التوفيق لصعد هذا الموسم للدوري الإسباني الممتاز".

وأتم تصريحاته: "تركي آل الشيخ يمتلك كل مقومات النجاح، حيث أنه شخص يفهم كرة جيدًا وصاحب قرار بالإضافة لإمكانيات مالية كبيرة كل هذه مميزات فيه، ونتمني وجود شخص مثله في الإتحاد".

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جمال عراف تركي آل الشيخ بنفيكا الميريا الدوري مع وليد

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