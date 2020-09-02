ليكيب الفرنسية: بنفيكا يشتري هداف ألميريا مقابل 24 مليون يورو

تم شراء المهاجم الأوروغواياني الدولي داروين نونيز مقابل 24 مليون يورو من قبل بنفيكا في ألميريا.

ومن المعروف أن مالك نادي ألميريا المستشار تركي آل الشيخ، كان قد اشترى النادي بمبلغ 20 مليون يورو منذ أقل من عام وكان من ضمن الصفقة داروين، ونجح في بيع داروين المهاجم فقط (مهاجم واحد فقط) بمبلغ 44 مليون يورو ما بين البيع الأصلي بالإضافة إلى بونص 20% من قيمة بيع بنفكيا له لأي نادٍ آخر.





وبالتالي نجح آل الشيخ مالك ألميريا في مضاعفة استثمار النادي إلى الضعف في أقل من سنة واحدة فقط.





الجدير بالذكر أن داروين صاحب الـ21 عاما قد انتقل من صفوف نادي نادي بينارول الأورجوياني إلى ألميريا الذي في أغسطس 2019 مقابل 6 مليون يورو .



