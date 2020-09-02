ليكيب الفرنسية: بنفيكا يشتري هداف ألميريا مقابل 24 مليون يورو
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:56 م
الفجر الرياضي
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تكمن نادي بنفيكا البرتغالي، من الحصول على خدمات الدولي الأوروجواياني، داروين نونيز، نجم نادي ألميريا الإسباني، مقابل 24 مليون يورو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، أن بنفيكا حسم صفقة هداف ألميريا لصالحه من أجل تعزيز خط هجوم الفريق، حيث وقع نونيز على عقد لمدة 5 سنوات مع الناجي البرتغالي العريق.
تم شراء المهاجم الأوروغواياني الدولي داروين نونيز مقابل 24 مليون يورو من قبل بنفيكا في ألميريا.
ومن المعروف أن مالك نادي ألميريا المستشار تركي آل الشيخ، كان قد اشترى النادي بمبلغ 20 مليون يورو منذ أقل من عام وكان من ضمن الصفقة داروين، ونجح في بيع داروين المهاجم فقط (مهاجم واحد فقط) بمبلغ 44 مليون يورو ما بين البيع الأصلي بالإضافة إلى بونص 20% من قيمة بيع بنفكيا له لأي نادٍ آخر.
وبالتالي نجح آل الشيخ مالك ألميريا في مضاعفة استثمار النادي إلى الضعف في أقل من سنة واحدة فقط.
الجدير بالذكر أن داروين صاحب الـ21 عاما قد انتقل من صفوف نادي نادي بينارول الأورجوياني إلى ألميريا الذي في أغسطس 2019 مقابل 6 مليون يورو .
وتمكن داروين من تسجيل 16 هدفًا في أول مواسمه مع ألميريا ليقود فريقه إلى المرحلة النهائية للصعود إلى الليجا، لكن الفريق الإسباني لم يتمكن في النهاية من الصعود للدوري الإسباني الممتاز.
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