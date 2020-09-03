ميدو يوجه رسالة قوية لـ"الخطيب" بعد أزمة كهربا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أمل الحلفاوي
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وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك على خلفية أزمة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وطالب ميدو، رئيس الأهلي، بسرعة التدخل من أجل احتواء الأزمات التي يختلقها محمود عبد المنعم كهربا بالفريق الأحمر.

وكانت مشادة نشبت بين محمود كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الأمر الذي جعل مجلس إدارة القلعة الحمراء يغرم كهربا مليون جنيه.

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن أزمة كهربا سوف تخلفها أزمات كثيرة داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لذا وجب تدخل الخطيب بنفسه لاحتواء تلك الأزمات.

وأشار إلى أن كهربا ليس لديه القدرة على التحكم في انفعالاته وبالتالي يتسبب في كثير من الأزمات، وهذه اسوء عيوبه.

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