لجنة مكافحة كورونا: سيطرنا على الوباء ولكن ليس بوعي المصريين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:45 ص
حسام حسني
حسام حسني
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أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الجمع بين الدراسة أون لاين وحضور الطلاب الفعلي بالمدارس المسمى بالتعليم الهجين هو النظام الأمثل للدراسة في العام الجديد والمقرر له في 17 أكتوبر المقبل.

وقال "حسني"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "سيطرنا على الوباء ولكن لم ننتصر عليه بحرص المصريين ووعيهم".

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "نجاحنا في تنظيم امتحانات الثانوية العامة بأكثر من نصف مليون طالب، وكذلك تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ وتم تنظيمهما على أكمل وجه في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا".

وأشار إلى أن هناك اجتماعات معلنة بين وزارة الصحة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي من أجل التنسيق على جميع الإجراءات الاحترازية للعام الدراسي الجديد.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت يوم الثلاثاء، تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتةً إلى وفاة 19 حالة جديدة.

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