"البحيرة" تستعد لتكريم أبطال الجمهورية في دوري مراكز الشباب للصم

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:31 ص
جانب من المباراة
جانب من المباراة
إسلام أمين
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توج منتخب البحيرة للصم ببطولة دوري مراكز الشباب للصم، في نسخته الثالثة بعد تغلبه على منتخب المنيا بهدف دون رد في المباراة النهائية التي شهدها ملعب مركز شباب مطروح.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتهنئة الفريق بالأداء الرجولي للفريق، وبالروح القتالية العالية والتصميم الكبير الذي ظهر على لاعبي الفريق منذ انطلاق المباراة لتحقيق الفوز وإسعاد الجمهور البحراوي، مشيرا انه سوف يستقبل الفريق البطل بالمحافظة وتكريمه.

كما أكد على تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية للنشاط الرياضي ولشباب المحافظة، ووجه التحية لوزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول في سبيل تأمين المباراة وتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة اللاعبين، في ظل تفشي فيروس كورونا.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت يوم الثلاثاء، تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتةً إلى وفاة 19 حالة جديدة.
"البحيرة" تستعد لتكريم أبطال الجمهورية في دوري مراكز الشباب للصم
"البحيرة" تستعد لتكريم أبطال الجمهورية في دوري مراكز الشباب للصم
"البحيرة" تستعد لتكريم أبطال الجمهورية في دوري مراكز الشباب للصم
"البحيرة" تستعد لتكريم أبطال الجمهورية في دوري مراكز الشباب للصم

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