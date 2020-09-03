نشرة حوادث "الفجر".. حريق هائل بالهروم.. وإحباط ترويج 24 كيلو مخدرات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين محافظة الجيزة والتأمين الصحي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية بسداد مبلغ مقداره 45 ألف و24 جنيها قيمة المتبقي من اشتراكات التامين الصحي عن الأعوام من 2009 إلى 2011.

بـ"أسلحة نارية ومخدرات".. سقوط عنصر إجرامي في البدرشين
ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

حبس 3 عاطلين لسرقتهم سيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بكرداسة
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس ٣ عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم السيارات بكرداسة، بأسلوب المفتاح المصطنع، حيث ضبط بحوزتهم على سيارات مسروقة.

في مداهمات أمنية بالجيزة.. إحباط ترويج 24 كيلو مخدرات.. وضبط 11 سلاح ناري
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق هائل بشارع الهرم
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا هائلا شب بقطعة أرض على مساحة 500 مترا، بشارع الهرم، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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