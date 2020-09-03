شاهد.. خبير سياسي: مصر نموذج لعملية السلام في الإقليم

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الاتصال الذي دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا إن الاتصال تضمن مجموعة من النقاط الرئيسية.



وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة، وجاءت في توقيت هام من حيث المستجدات التي تجري في الإقليم بسبب طبيعة المتغيرات البيئة السياسية والاستراتيجية.



وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاتصال على عدة نقاط هامة، وأن الاتصال هام لوضع الأمور في إطارها الصحيح، مؤكدًا أن مصر نموذج لعملية السلام في الإقليم.



وتابع: "الرئيس السيسي بعث رسائل هامة تؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ورسائل هامة جاءت في توقيت هام للبيئة السياسية".



وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.



وأكد الرئيس على دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن لإسرائيل، مثمنا الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في هذا الاتجاه.



كما أكد الرئيس على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.



كما أكد الرئيس على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع "غزة" في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.