ميدو: كهربا يكتب نهايته مع الأهلي

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق على أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، الأخيرة مع النادي.





وكان كهربا دخل في مشادة مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، والتي بسببها تم تغريمه مليون جنيه.





وأشار ميدو إلى أن كهربا يكتب نهايته سريعا في القلعة الحمراء، موضحا أن هذه الأزمة لم تكن الأولى لكهربا في الأهلي ولكنها بداية النهاية بالنسبة له، مؤكدا أن هناك حالة تذمر كبيرة من اللاعبين الكبار في الفريق بسبب تصرفاته.





وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: " الأهلي عاقب كهربا ماديا فقط لكونه لا يمتلك أي بدائل على مستوى الخط الأمامي في ظل ارتباط الفريق بمواجهة هامة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".





وأشار إلى أن الأهلي قام بضم كهربا، في مغامرة، مضيفا أن مجلس إدارة القلعة الحمراء كان يعلم جيدا مدى الأزمات التي تسبب بها اللاعب من قبل في الأندية التي لعب بها.











