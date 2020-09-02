نجم برشلونة يودع زملائه بكلمات مؤثرة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:55 م
راكيتيتش
راكيتيتش
وكالات
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أكد الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، اليوم الأربعاء، أنه عاش أفضل أوقاته مع فريقه السابق برشلونة، مبدياً سعادته بالعودة مجدداً إلى صفوف إشبيلية.

أوضح راكيتيتش: "عشت في برشلونة أفضل أوقات مسيرتي، كانت مسيرة رائعة للغاية، لكن كل قصة لها بداية ونهاية".

وأضاف في تصريحاته التي نشرها موقع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم: "مستقبلي في إشبيلية التي أرتبط معه أيضاً بالعديد من الذكريات الجميلة، تنتظرني تحديات جديدة".

وأشار إلى أن نادي برشلونة سيعد له حفل وداع، موضحاً أنها ستكون فرصة جيدة لالتقاط صور تذكارية مع الألقاب التي حصدها مع "البلاوغرانا" خلال السنوات الست التي قضاها في صفوفه، منها الثلاثية التاريخية في عام 2015.

وأكد راكيتيتش (32 عاماً) أنه ينوي العودة قريباً لمنتخب بلاده، الذي سيغيب عن تشكيلته خلال المباراتين المقبلتين أمام البرتغال وفرنسا بدوري الأمم يومي 5 و8 سبتمبر (أيلول) الجاري، نظراً لانتقاله للتو إلى النادي الأندلسي.

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