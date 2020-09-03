شاهد.. مفيد فوزي مرتديا الكمامة على الهواء: "مساء اليقظة والوعي"

ظهر الإعلامي مفيد فوزي، مرتديا الكمامة على الهواء، قائلا: "مساء اليقظة والوعي لأنه في حالة عدم توافر اليقظة قد نسقط في بئر خالي من اليقظة "، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يظهر في أي اجتماع مرتديا الكمامة".



وقال "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، الأربعاء إن الرئيس السيسي شدد على أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، معقبا: "لا يمكن أن يقوم رئيس الدولة وكل المسؤولين بارتداء الكمامات والشعب لا يقوم بارتدائه".



وأضاف الإعلامي: "فيروس كورونا لم يرحل ومستمر معنا، وعلينا الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكاملة والحفاظ على التباعد الاجتماعي".





آخر مستجدات فيروس كورونا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت يوم الثلاثاء، تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتةً إلى وفاة 19 حالة جديدة.

