لوف: سنقاتل من أجل الفوز على ألمانيا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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أكد يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز على إسبانيا، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.

وقال لوف في المؤتمر الصحفي ، اليوم الأربعاء، في حضور توني كروس القائد المؤقت للمنتخب الألماني، إن اللاعبين في حالة تركيز وحماس كبير رغم تلك الظروف .

لكن لوف أكد تطلعه إلى بطولة كأس أمم أوروبا (يورو) التي جرى تأجيلها لصيف العام المقبل، ووافقه كروس قائلا : "الهدف الرئيسي هو البطولة الأوروبية، لذلك فإن أي مباراة ستكون هامة".

وعن مباراة الخميس في شتوتجارت قال كروس: "نريد الفوز بكل مباراة نخوضها، بالطبع ستكون المباراة أمام إسبانيا شيئا خاصا نوعا ما بالنسبة لي".

وامتدح لوف لاعب الوسط كروس حيث قال: "هو لاعب ذكي بشكل لا يصدق ، وهو صاحب رؤية رائعة داخل الملعب، كما أنه نقطة محورية في أداءنا لأنه دائما بإمكانه صنع الفارق، إنه من نوعية اللاعبين الذين يمكنهم تولى مهمة القيادة".

أما عن تشكيل المباراة أمام إسبانيا في شتوتجارت قال لوف: "روبن جوسينز سيبدأ بالتأكيد في التشكيل الأساسي غدا، وكيفن تراب في حراسة المرمى، كما أنني أخطط للبدء بنيكلاس زولي وليروي ساني ".

كما يخوض المنتخب الألماني مباراة أخرى أمام نظيره السويسري يوم الأحد المقبل في مدينة بازل السويسرية.

واعترف لوف أن إقامة المباريات بدون الحضور الجماهيري ستكون مختلفة قليلا، كما أوضح أنه كمدرب لم يخض أي مباراة بدون حضور جماهيري لكنه أكد أنه رغم ذلك سيكون متحمسا للغاية.

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لوف ألمانيا إسبانيا

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