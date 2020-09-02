عامل المراجيح ذبح زوجته وفصل رقبتها في دقيقتين.. تفاصيل مقتل سيدة ببولاق

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:30 م
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين عاطل وزوجته مساء  الأربعاء، حيث كانت موجودة مع اثنين من بناته، ولدي محاولة إحداهما الدفاع عن والدتها، أصابها بالسلاح الأبيض.

وبينت المعاينة، أن الجيران سمعوا أصوات صراخ من الشقة محل التشاجر، ولدي توجهم، لمحاولتهم فض النزاع والتشاجر، تعدى الزوج على أحد جيرانه محدثا إصابته برجله.

وأوضحت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن العاطل المتهم بقتل زوجته بمنطقة بولاق الدكرور، عامل  على "مراجيح الأطفال" بالقرب من منزله غرب المحافظة، يدعي "إبراهيم.ال"، وهو أربعيني العمر.

وأشارت التحريات أن المتهم متزوج من المجني عليها الثلاثينية العمر، ولديهم 4 بنات، أكبرهم عمرها 18 سنة، تدعي "عبير"، وكانت الزوجة تعمل كخادمة بالبيوت للإنفاق على بناتها، بعد مرض زوجها بمرض نفسي وعقلي.

وواصلت التحريات أنه مساء يوم الأربعاء وقعت مشاجرة بين العاطل وزوجته، سدد على إثرها الزوج طعنة برقبة زوجته، ليسقطها أرضا غارقة في دمائها، ثم جلس بجوار جثتها ليفصل رأسها عن جسدها، في دقيقتين.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة، ط بوجود قتيلة ومصاب بمنطقة زنين، نطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وسرعة ضبط مرتكبها.

وانتقلت قوة إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي، مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة بولاق الدكرور والجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشادة كلامية بين عاطل وزوجته، تطورت إلى مشاجرة، تدخل الجيران، لفضها، لكن الزوج أمسك بسلاح أبيض ليسدد طعنة برقبة زوجته، يسقطها قتيلة في الحال، وأصاب آخر حاول منعه من إصابة زوجته، وأسرع الأهالي لنقلها إلى المستشفى للعلاج.

وتحفظ الأهالي على المتهم، وتم تسليمه إلى الشرطة تمهيدا لسماع أقواله وكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وحسب أقوال شهود العيان وجيران المجني عليها، فأن الزوج مريض نفسي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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