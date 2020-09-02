النصر يجرى تحليل "رابيد تيست" استعدادا للقسم الثاني

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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أجرى لاعبو فريق النصر والجهاز الفني بقيادة سيد عيد تحليل الأجسام المضادة "رابيد تيست" والخاصة لأندية القسم الثاني، طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة المعمول به في الكشف المبكر عن فيروس كورونا، قبل استئناف مباريات دوري القسم الثاني، المقرر له يوم 20 سبتمبر .

واستقبل نادي النصر أعضاء اللجنة الطبية وتم عمل التحاليل، وعقب الانتهاء ادي اللاعبين مران خفيف استعدادا لمواجهة كوكاكولا عصرالخميس وديا.

وكان النصر قد خاض خمس مباريات ودية خلال الفترة الماضية، تعادل في مباراتين بنتيجة 1/1 أمام منتخب السويس، وبتروجت، وفاز علي سيراميكا، والبنك الأهلي بنتيجة 0/3 وفاز علي الشرقية 1/2 .

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول المجموعة الثانية برصيد 25 نقطة .

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