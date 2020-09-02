بالأرقام.. نتائج الزمالك وبيراميدز مع صافرة محمد الحنفي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلن إتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها غدا الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

واختار اتحاد الكرة الحكم محمد الحنفي لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز ويعاونه: أحمد حسام "مساعد 1" – سمير جمال "مساعد 2" – محمد سيد بكر "حكم رابع" – محمد الصباحي "حكم فيديو" – إبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

وأدار "الحنفي"  11 مباراة في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020، أشهر البطاقة الصفراء 24 مرة واحتسب 3 ركلات جزاء، ولم يخرج البطاقة الحمراء اطلاقا.

ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع صافرة "الحنفي"؟

- الزمالك:

تاريخيًا، أدار الحكم محمد الحنفي 26 مباراة للزمالك (21 مباراة بالدوري – 5 بكأس مصر)، فاز الفارس الأبيض في 16 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 3 مباريات.

احتسب "الحنفي" 7 ركلات جزاء للزمالك خلال إدارته لمباريات الفريق بالدوري وكأس مصر، وأشهر البطاقة الصفراء 35 مرة للاعبي الفريق الأبيض.

بينما احتسب 3 ركلات جزاء فقط لمنافسي الزمالك، وأشهر للاعبي تلك الأندية 38 بطاقة صفراء، و3 حالات طرد (1 مباشر – 2 بعد إنذارين).

هذا الموسم أدار الحنفي مباراتين للزمالك في الدوري الممتاز، الأولي أمام سموحة بالجولة التاسعة وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية كانت أمام الإتحاد السكندري بالجولة 18 وانتهت ايضًا بالتعادل ولكن إيجابيًا 1/1.

- بيراميدز:

أدار محمد الحنفي 5 مباريات لفريق بيراميدز خلال مشواره التحكيمي، فاز الفريق السماوي في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل في مثلها.

احتسب ركلتي جزاء لصالح فريق بيراميدز وأشهر البطاقة الصفراء للاعبيه 6 مرات، بينما احتسب لمنافسي الفريق السماوي ركلة جزاء وحيدة و12 بطاقة صفراء.

أدار "الحنفي"  مباراة وحيدة لفريق بيراميدز بالدوري الممتاز هذا الموسم كانت ضد الإنتاج الحربي بالجولة 22 من البطولة وفاز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

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محمد الحنفي بيراميدز الزمالك الدوري المصري

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