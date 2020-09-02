مؤشرات البورصة الأمريكية تواصل تحقيق المستويات القياسية بالختام

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
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واصلت مؤشرات البورصة الأمريكية تحقيق المستويات القياسية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب تجاوزت 450 نقطة لمؤشر "داو جونز".


وارتفع سهما "كوكاكولا" و"أي.بي.إم" بحوالي 4 بالمائة لكل منها ليقودا مكاسب القطاع التكنولوجي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 428 ألف وظيفة بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

ويترقب المستثمرون تطورات لقاح فيروس كورونا بالإضافة إلى المفاوضات بين الكونجرس بشأن صفقة تحفيزية إضافية.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 454.8 نقطة، ليسجل مستوى 29100.50 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.5 بالمائة إلى 3580.8 نقطة ومستوى قياسي جديد، وصعد "ناسداك" بنحو 0.9 بالمائة إلى 12056.5 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 92.69.

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