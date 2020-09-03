مصير إخوان تونس بعد تشكيل حكومة المشيشي وتصريحات قيس سعيد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:59 ص
هشام المشيشي
هشام المشيشي
محمد مرسي
Advertisements
"لن أتراجع عما عاهدت الشعب عليه"، وأعلم الصفقات التي قامت بها بعض القوى السياسية في جنح الظلام، وأعلم كل الخيانات التي قام بها البعض.

الشعب التونسي سيلقن الأطراف التي باعت وطنها درسا كما أننا سنواجه كل من يتحايل على الدستور.. تلك بعض التصريحات التي أدلي بها الرئيس التونسي قيس السعيد بثته قناة "سكاي نيوز".

تصريحات جعلت الوضع في تونس شابه التوتر والقلق، وخاصة وقد وصفة البعض أنه يقصد به حركة النهضة الإخواني، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التضييق علي الحركة وأعضائها.

تلك التصريحات جاءت متزامنة مع تولي حكومة المشيشي السلطة بعد تصويت 134 نائبا بنعم بينما رفض 67 نائبا منح الثقة.

وأعلن رئيس وزراء تونس المكلف تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب،بهدف النأى عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

ومن جانبهم، فقد أكد خبراء دوليون أن الفترة المقبلة، سوف تشهد مزيد من الصراع بين حكومة المشيشي وحركة النهضة المعروفة بولائها وانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية، وتضييق الحكومة الجديدة الخناق علي الحركة الإسلامية.

الجدير بالذكر، أنه أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت سابق أنه لن يقبل أن تكون بلاده مرتعا للإرهابيين ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية وذلك خلال تفقده وحدة القوات الجوية واستعراض جاهزية القوات العسكرية واستعدادها للتصدي لأي اعتداءات.

وأضاف قيس سعيد: "من يتصور أنه يمكنه أن يخرج على القانون فهذا من أضغاث الأحلام ومن يفكر بالخروج على الشرعية يجب أن يعلم أنه سيصدم بحائط ستتكسر عليه.

وأكد على ضرورة أن "يواجه بالقوة كل من يتعد على الدولة التونسية، ومن يفكر بأن يتعدى بشكل من الأشكال على الشرعية من الخارج أو الداخل هناك المؤسسة العسكرية التي بها الثقة الكاملة للتصدي للمؤامرات التي تحاك بالخارج".

وأكد خبراء أمنيون انه تأتي تصريحات قيس سعيد عقب التهديدات الإخوانية بالفوضى والاقتتال الداخلي حال خروجهم من السلطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصير الاخوان حكومة المشيشي تشكيل الحكومه المشيشي

أخبار تهمك

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 20 ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق: أتمنى رحيل كهربا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على عرض برشلونة الجديد لتجديد عقد ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف عن موقف غريب مع مدرب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسى: لا مكان في بلدنا لمن يريد الخروج على الشرعية

كيف يري التونسيون رئيس حكومتهم الجديد؟.. سياسي تونسي يجيب

من هو هشام المشيشي المُكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة؟

رئيس الوزراء التونسي يعلن نيته عن تشكيل حكومة كفاءات

إحباط مخطط لاغتيال الرئيس التونسي

الرئيس التونسي يطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

04:30 ص

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب