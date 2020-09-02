في ذكرى وفاته.. جسد أحمد علام شخصية "المسيح" في فيلم نادر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة مؤسس نقابة الممثلين، وأحد عمالقة المسرح العربى الذين أثروا التاريخ الفنى بالعديد من الأعمال المميزة هو الفنان القدير أحمد علام.

أعلن أحمد علام، تجسيد شخصية السيد المسيح في أول عمل سينمائي مصري وعربي عن حياة آلام المسيح باسم "آلام السيد المسيح"، ليس هذا فقط وإنما بموافقة شيخ الأزهر الشريف في هذا الوقت محمد مصطفى الرفاعي.

هذا الفيلم النادر كتب له السيناريو الأب أنطوان عبيد، وراجعها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذى كان فى هذا الوقت عميد كلية الاداب، والفيلم تم طبعه وتحميضه بمعامل واستوديوهات الأهرام المصرية.

نال استحسان الكنيسة والأقباط في هذا الوقت، وشهد افتتاح الفيلم جمهور كبير ونخبة من كبار مثقفي وفناني مصر في ذلك الوقت منهم عباس محمود العقاد والمُفكر خالد محمد خالد وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والفنانين أنور وجدي ونجيب الريحاني ويوسف وهبي وبشاره واكيم والفنان الكوميدى على الكسار، ومن الفنانات ليلى مراد وليلى فوزي وماري منيب وغيرهم ونال استحسان الجميع.

وصفه النقاد وقتها بأنه من الافلام العبقرية الرائدة في مصر، واعتبروا فيلم "‏آلام المسيح" فيلم مصري نادر وسيخلد اسماء ابطاله أحمد علام وعزيزة حلمي، وهو من إنتاج 1938.

وقدمت الفنانة عزيزة حلمي دور السيدة العذراء، بينما جسدت الفنانة سميحة أيوب مريم المجدلية، وقام سعد أردش بشخصية الفريسي،وكان الفنان الكبير توفيق الدقن شخصية قيافا، وجسد عبدالعليم خطاب شخصية بطرس، وقدم إستيفان روستي دور "المولود أعمى"، وعبدالسلام محمد في دور "المفلوج" الذي صنع معه المسيح المعجزة، رغم أن مشهده لم يتجاوز 20 ثانية إلا أنه استطاع أن يترك علامة جيدة.

تناولت قصة السيد المسيح نقلًا عن مار متى للمخرج الايطالي بيير باولو باسوليني، وأخرج الفيلم محمد عبدالجواد، ولكن تم حرق النسخ الاصلية للفيلم في السبعينات، وظهرت منه نسخة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" يمكنك مشاهدتها حاليًا.

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