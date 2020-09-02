الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة بيراميدز

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف نادى الزمالك، عن جاهزية محمود علاء، مدافع الفريق، لمباراة الفريق المقرر لها غدا الخميس أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى، بعد تعرضه للإصابة في مباراة 


وأكد  محمد أسامة، طبيب الزمالك، فى تصريحات خاصة: "إصابة محمود علاء هي جرح قطعى فى الرأس خلال مواجهة إنبى، ولكن إصابته بسيطة ولن تعيقه عن التواجد فى مواجهة بيراميدز، ويستطيع المشاركة فى اللقاء والتعامل بشكل طبيعى مع ألعاب الهواء خلال اللقاء".

ويلتقي الزمالك غدا مع نظيره بيراميدز في إطار الجولة الثانية والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز ويمتلك الفريقان نفس الرصيد من النقاط بواقع 45 نقطة في المركز الثاني والثالث خلف النادي الأهلي.

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