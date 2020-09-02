وزير الطيران: 2023 التقديرات المتفائلة بعودة حركة الطيران لطبيعتها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن حركة الطيران العالمية متأثرة بشدة حتى وأن عادت فأنها تعود ببطئ شديد، لافتًا إلى أن القيود التى وضعتها الدول تجعل المسافر يفكر أكثر من مرة فى السفر قبل أن يتخذ القرار، وتابع:"التقديرات المتفائلة بعودة الطيران لطبيعتها تقول أنه سيكون فى عام 2023، بينما المتشائمة تقول 2026".

وأضاف "محمد منار "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يأمل أن تعود حركة الطيران إلى طبيعتها قبل هذه التقديرات، خاصة فى ظل الوعى المتنامى لدى المواطنين تجاه فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الطبية والصحية المنصوص عليها.

وفي سياق متصل أكدت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أنه غير وارد دخول أي سائح إلى مصر بدون إجراء اختبار pcr، مشددة على أن هذا القرار في مصلحة المقصد السياحي المصري للتأكد من أن الواصلين غير حاملين لفيروس كورونا.

وقالت سها في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه في حالة تعذر إجراء اختبار pcr في بلد السائح، يمكنه إجراء الاختبار داخل مطار شرم الشيخ بالتنسيق مع وزارة الصحة، مستطردة" سيلتزم السائح وقتها بالمكوث في غرفته في الفندق حتى ظهور نتيجة الاختبار".

وتابعت "إذا كانت نتيجة الاختبار سلبيًا فيمكنه استكمال الرحلة بحرية، وفي حالة كانت النتيجة إيجابية سيتم عزله طبيًا والالتزام بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة"، مؤكدة على أنه يتم متابعة تنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية على المنشآت السياحية.

وحول عودة السياحة اليوم في الأقصر وأسوان أعربت المتحدثة باسم وزارة السياحة عن تفائلها بعودة السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان وجميع المتاحف، مؤكدة على ضرورة التزام جميع هذه المنشآت بالإجراءات والشروط المتعلقة باشتراطات السلامة الصحية وبنسبة إشغالات تصل إلى 50%.

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