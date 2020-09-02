الصحة: إغلاق 12 منشأة طبية مخالفة خلال أغسطس

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:51 م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 12 منشأة طبية خاصة، خلال شهر أغسطس الماضي، لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية، حرصًا على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت.

وقال إن الحملات التفتيشية والرقابية تم تنفيذها بكافة محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن المنشآت التي تم إغلاقها من ضمنها مراكز للعلاج الطبيعي، ومراكز للتحاليل والأشعة، وعيادات ومراكز طبية خاصة، موضحًا أن المخالفات تنوعت ما بين عدم حصول سواء المنشأة أو العاملين بها على التراخيص اللازمة، أوعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوي في تلك المنشآت.

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المنشآت الطبية الخاصة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة، حرصًا على صحة المواطنين، مؤكدة ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية بالإجراءات الاحترازية والوقائية وكذلك الضوابط التي تحددها الوزارة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وكشف عن تلقي 27شكوى خلال شهر يناير الماضي، حيث تم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، لافتة إلى أنه تم معاينة 6 مستشفيات خاصة لمنحها التراخيص اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى منح 8970 ترخيص مزاولة مهنة لجميع فئات المهن الطبية خلال ذات الشهر.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان على استمرار شن الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

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