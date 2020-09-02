أستاذ ما قبل التاريخ: الإنسان ظهر على الأرض منذ 2 مليون عام ونصف

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ال الدكتور أبو الحسن بكري، أستاذ ما قبل التاريخ بكلية الآثار جامعة القاهرة، إننا نعيش في تاريخ مسجل منذ 5 آلاف عام فقط، ولكن الإنسان ظهر على الأرض منذ 2 ونصف مليون عام.



وتابع "بكري"، خلال مداخلة تليقونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"،: "كنا نعيش بنسبة 99.9% في عصور ما قبل التاريخ، معظم الحياة التي عاشها الإنسان كانت في عصور ما قبل التاريخ"، لافتًا إلى أن التاريخ بدأ عندما بدأ يسجل الإنسان بصورة مرئية.



وأضاف أن كل الإرهاصات الأولى بدأت في عصور ما قبل التاريخ، مشيرًا إلى أن معظم الفترات التي عاشها الإنسان كانت في عصور ما قبل التاريخ، لافتًا إلى أن أقدم بقايا بشرية تم العثور عليها في مصر عمرها 55 ألف عام.



وقال خالد سعد، مدير عام آثار ما قبل التاريخ بوزارة الأثار، إن أي عمل معماري على وجه الأرض به نسبة خطأ، لافتَا إلى أن الهرم الأكبر هو أقل عمل معماري على وجه الأرض بنسبة خطأ تقدر بـ 0.1%، وبالتالي الهرم هو أكمل عمل معماري على وجه الأرض، والمهندس الذي قام ببنائه، تعتبره الهيئة الدولية للهندسة المعماري ببريطانيا تعتبر بأفضل مهندس معماري في تاريخ البشرية حتى الآن.



وتابع "سعد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن المصري القديم استخدم نفس وسائل العلم الحديث في المحاجر، وقام بنقل أحجار بحكم 100 طن في المياه، وهذا يعني أن المصري القديم كان على قدر كبير بعلم الطفو.



هذا واهتم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في مصر وحول العالم بتدوينة المهندس والملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، على موقع التوينات القصيرة تويتر، حول بناة الأهرامات، حيث التقط رواد تويتر آخر جزء من تدوينته والتي تقول أن بناة الأهرامات من الفضائيين.



وأيلون ماسك هو أحد رجال الصناعة البارزين، صاحب شركة للسيارات الكهربائية، والذي ابتكر برنامج الفضاء الموازي لناسا وحاليًا يقوم بتجهيز رحلات للفضاء والقمر، وهو رجل علم من الطراز الأول خبير بعلوم الرياضيات والهندسة والفيزياء وعلوم الفضاء.



ويبدو أن تدوينة ماسك تم اقتطاعها، حيث أن التدوينة كاملة تتهكم على من يدعون أن بناة الأهرامات من الفضائيين، وقد قال تدوينته التي تعبر عن نقد هذه الفرة، ثم تبعها بعدة تدوينات ضمنها مقالات تثبت أن بناة الأهرامات عمال وحرفيين وهم قدماء المصريين.





وقد أتبع أيلون ماسك تدوينته الأولى باختصار وهو "obv" وهي اختصار لكلمة Obviously، والتي تعني "واضح" أو وهي والتي تشابه مثلًا قولنا، "واخد بالك" عندما نتهكم على أمر ما، وقد تلقى أيلون ماسك ردود من عدد من المشاهير على تدوينته علماء ووزراء وغيرهم، وبدأ في الإيضاح أن ما يقوله للتهكم ولكن لا حياة لمن تنادي.



وقد تلقت عدد كبير من الصحف الخبر من المصادر التي قامت بالرد على أيلون، وانتشر الأمر على أن الرجل ينسب بناء الأهرامات للفضائيين، وبدأ تحدث حالة من الردود المتتالية، والتي بنيت كلها في الأساس على فهم خاطئ لتدوينته الأولى، والتي كان يتهكم فيها على م قالوا أن بناة الأهرامات من الفضائيين.



