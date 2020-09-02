وزير الطيران: تواجدت في المطار بنفسي للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية

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قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن تحليل الـ" PCR "، مطبق على الأجانب القادمين للبلاد منذ فترة وتم تطبيقه على المصريين اليوم، بعد عودة حركة الطيران،وتابع:"تواجدت فى المطار بنفسى للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية المتبعة..والتنظيم كان على أعلى مستوى من حيث الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعى".



وأضاف "محمد منار "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المدة المحتسبة لعمل التحليل لا تتجاوز الـ72 ساعة منذ وقت إقلاع الطائرة.



ووجه وزير الطيران المدنى، الشكر للقائمين على الحجر الصحى على المجهودات التى بذلوها خلال الفترة الماضية وتفانيهم فى العمل للحفاظ على صحة الجميع.



وفي سياق متصل أكدت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أنه غير وارد دخول أي سائح إلى مصر بدون إجراء اختبار pcr، مشددة على أن هذا القرار في مصلحة المقصد السياحي المصري للتأكد من أن الواصلين غير حاملين لفيروس كورونا.



وقالت سها في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه في حالة تعذر إجراء اختبار pcr في بلد السائح، يمكنه إجراء الاختبار داخل مطار شرم الشيخ بالتنسيق مع وزارة الصحة، مستطردة" سيلتزم السائح وقتها بالمكوث في غرفته في الفندق حتى ظهور نتيجة الاختبار".



وتابعت "إذا كانت نتيجة الاختبار سلبيًا فيمكنه استكمال الرحلة بحرية، وفي حالة كانت النتيجة إيجابية سيتم عزله طبيًا والالتزام بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة"، مؤكدة على أنه يتم متابعة تنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية على المنشآت السياحية.



وحول عودة السياحة اليوم في الأقصر وأسوان أعربت المتحدثة باسم وزارة السياحة عن تفائلها بعودة السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان وجميع المتاحف، مؤكدة على ضرورة التزام جميع هذه المنشآت بالإجراءات والشروط المتعلقة باشتراطات السلامة الصحية وبنسبة إشغالات تصل إلى 50%.

