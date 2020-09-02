في ذكرى وفاته.. تعرف على بدايات أحمد علام في الفن

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد أحد عمالقة المسرح العربى الذين أثروا التاريخ الفنى بالعديد من الأعمال المميزة، الفنان الكبير أحمد علام.

أحمد محمد مصطفى علام، من مواليد 1869 بإحدى قرى محافظة القليوبية، وبعد أن انتهى من دراسته، بدأ حياته موظفًا في وزارة الحقانية "وزارة العدل"، ثم شق عصا الطاعة وانحرف عن الطريق الذي رسمته له الأسرة كي يتولى أحد المناصب الحكومية، لكن حبه للفن جعله يبحث عن الجمعيات والنوادي التي تدعو لتشجيع هواة التمثيل وكشف المواهب.

عمل فى بداية حياته الفنية مخرجًا للفرق المسرحية بالمدارس الثانوية، ومن بين تلاميذه فاخر فاخر والد الفنانة هالة فاخر، وفى عام 1927 أصدر مجلة فنية ولكنه لم يستمر طويلًا فى إصدارها.

ففي عام 1917 انضم إلى فرقة عبد الرحمن رشدي، وقاطعته الأسرة الأمر الذي زاد من تمسكه بمواصلة الطريق، وانضم إلى فرقة يوسف وهبي، وظل يعمل به حتى عام 1926، وكان أول فتى شاشة مصري يظهر في السينما المصرية بعدما رشحته عزيزة أمير لبطولة فيلمها الصامت "بنت النيل"، ثم التقى مع أم كلثوم من خلال فيلم "وداد".

بزغت نجوميته رغم قلة أعماله السينمائية التي أنهاها بفيلم "رد قلبي" الذي يعتبر من أهم الأفلام التي شارك فيها في الفترة الأخيرة من حياته حيث جسد شخصية الأمير الذي يناهض ثورة 23 يوليو، وشاركه البطولة الفنان الراحل حسين رياض، ومريم فخر الدين، وأحمد مظهر، وشكري سرحان.

كان الفنان الراحل ممثلا وأكاديميًا، إذ عمل مدربًا للتمثيل فى جامعتى القاهرة والإسكندرية، ثم مستشارًا للتمثيل فى جامعة الثقافة الحرة، كما يحسب له دوره البارز فى إنشاء نقابة للممثلين.

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