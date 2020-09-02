وزارة الطيران تكشف عن إجراءات جديدة لمنع التكدس في مطار القاهرة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن مشاهد التكدس التي ظهرت في مطار القاهرة الدولي يوم الخميس الماضي كان بسبب وصول عدد من الطائرات في مواعيد متقاربة.

وأضاف مناع في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "كان هناك أربع طائرات وعلى متنهم 700 راكب وعلى الرغم من أن ساحة الانتظار تصل مساحتها إلى 1000 متر وكان من المفترض وقوف الركاب على الأماكن المخصصة لهم، ولكن بسبب انتظار طول الرحلة على بعض الركاب لم يلتزموا بالوقوف على الأماكن المخصصة".

وأشار إلى أن هناك بعض السيناريوهات للتعامل مع مثل هذه الحالات، متمثلة في صعود الطاقم الطبي في حالة الطائرات ذات الكثافة المرتفعة على متن الطائرة للإطلاع على شهادات الـ PCR، كما أنه تم الاتفاق مع عدد من الدول على سفر فريق طبي على الطائرة لعمل التحاليل اللازمة وهو إجراء سيعمل على تسريع وتيرة العمل في المطارات بصورة كبيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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