في ذكرى وفاته.. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة أحمد علام

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير أحمد علام، مؤسس نقابة الممثلين، أحد عمالقة المسرح العربى الذين أثروا التاريخ الفنى بالعديد من الأعمال المميزة.

استيقظ أحمد علام، من نومه في الثالثة صباحًا يستغيث بزوجته بعدما شعر بألم شديد في صدره وكأن نيران تأكله، هرولت زوجته مسرعة، وانتابتها حالة من الذعر والهلع ترتدي ثيابها في عجالة لحين إحضار أقرب طبيب، حيث لم يكن هناك تليفون بشقتهما بالإسكندرية.

حاولت أن تهدىء من روعه، وتوضح له بأنها نوبة بسيطة لكن قلبها كان يحدثها عن خطر داهم، وما إن ارتدت ملابسها، وخلال 10 دقائق، وبخطوات يشوبها رهبة وخوف أخذت تقلب في جسده يمينًا ويسارًا بعدما انقطع صوت أنينه معتقدة بأنها غط في النوم.

أخذت تتحسس جبهته التي انبعث منها برودة شديدة أيقنت على إثرها بأنه قد فارق الحياة، وتم نشر خبر وفاته بالصحف التي وصفت بأنه ثاني فنان يموت بالذبحة الصدرية آنذاك.



أخبار تهمك

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي بشأن كهربا

منذ أقل من ساعة

الكشف عن تفاصيل اجتماع والد ميسي مع رئيس نادي برشلونة

منذ ساعة و نصف

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من ضم صفقة هولندية

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يوجه رسالة قوية لـ"الخطيب" بعد أزمة كهربا

منذ أقل من ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 ص

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

10:58 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

07:25 م

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب