في ذكرى وفاته.. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة أحمد علام

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير أحمد علام، مؤسس نقابة الممثلين، أحد عمالقة المسرح العربى الذين أثروا التاريخ الفنى بالعديد من الأعمال المميزة.



استيقظ أحمد علام، من نومه في الثالثة صباحًا يستغيث بزوجته بعدما شعر بألم شديد في صدره وكأن نيران تأكله، هرولت زوجته مسرعة، وانتابتها حالة من الذعر والهلع ترتدي ثيابها في عجالة لحين إحضار أقرب طبيب، حيث لم يكن هناك تليفون بشقتهما بالإسكندرية.



حاولت أن تهدىء من روعه، وتوضح له بأنها نوبة بسيطة لكن قلبها كان يحدثها عن خطر داهم، وما إن ارتدت ملابسها، وخلال 10 دقائق، وبخطوات يشوبها رهبة وخوف أخذت تقلب في جسده يمينًا ويسارًا بعدما انقطع صوت أنينه معتقدة بأنها غط في النوم.



أخذت تتحسس جبهته التي انبعث منها برودة شديدة أيقنت على إثرها بأنه قد فارق الحياة، وتم نشر خبر وفاته بالصحف التي وصفت بأنه ثاني فنان يموت بالذبحة الصدرية آنذاك.







