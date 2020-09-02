منحة مجانية من جامعة المنصورة لطالب السرطان ببرنامج مانشستر لطب الأسنان



واستقبلت العيادات الخارجية بالمركز السيدات اللاتي تم تحويلهن لإجراء الفحص الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.





تأتى مشاركة مركز الأورام جامعة المنصورة كأكبر مركز جامعي متخصص يستقبل الحالات المحولة في محافظة الدقهلية.



وصرح الدكتور وليد النحاس مدير المركز، داخل المركز بأنه يتم فحص السيدات المحولات من الوحدات الصحية ونقاط الكشف المختلفة بكارت التحويل المدون عليه اسم مركز الأورام جامعة المنصورة في الموعد الذى تحدده الوحدة التي قامت بإجراء الفحص الاولى للسيدة ويتم إجراء أشعة موجات فوق صوتية وماموجرام لهن حال الاحتياج.





في استجابة سريعة، لمناشدة طالب ثانوية عامة، عن أمله بتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة.قررت إدارة الجامعة، وكلية طب الأسنان، تقديم منحة مجانية للطالب للالتحاق ببرنامج "المنصورة – مانشستر" لطب الأسنان لتحقيق حلمه ومكافأته.جاء ذلك، نظرا لتفوقه العلمى فى الثانوية العامة وحصوله علي 404 درجة وتحديه لظروفه والصعاب التي مر بها وكفاحه للتفوق الدراسي رغم ظروفه المرضية واصابته بالسرطان عامين ونصف ورحلة علاجه بين العلاج الكيماوي وزرع النخاع بمركز أورام المنصورة.تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021 للجامعات في العالم أن ترتيب جامعة المنصورة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للعام الثاني على التوالي، حيث جاءت في الترتيب العالمي من "401-500 " وذلك ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.ومن المعروف أن تصنيف "تايمز" البريطاني، يهدف لتصنيف أفضل الجامعات العالمية من خلال تطبيق عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمي الدولي للجامعة.جدير بالذكر أن هذا التصنيف يصدر عن مجلس التايمز البريطانية، ويعد تصنيف التايمز من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم.ويعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء، من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات، وذلك في 5 مجالات هي التدريس "بيئة التعلم"، البحث العلمي "الحجم والدخل والسمعة"، الاستشهادات "تأثير البحوث"، النظرة الدولية "الموظفين والطلاب والبحوث"، ونقل المعرفة.واستمر مركز الأورام الجامعة المنصورة اليوم الاربعاء استقبال الحالات المحولة للفحص خلال اليوم الثانى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالدقهلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور نسرين عمر عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة وبريادة الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام وتحت إشراف منسق الحملة بمركز الأورام الدكتور خالد عبد الوهاب.