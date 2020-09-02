الكشف عن أولى مباريات برشلونة تحت قيادة كومان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي برشلونة الإسباني عن مواجهة  فريق خيمناستيك يوم 12 سبتمبر الجاري على ملعب يوهان كرويف، حيث ستكون هذه هي المباراة الأولى للهولندي رونالد كومان مع الفريق الكتالوني.



وستذاع المباراة الودية مباشرة على المنصة الجديدة لقناة النادي التليفزيونية "برسا تي في بلاس".



وستكون هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها الفريق الأول للبرسا على ملعب يوهان كرويف، الذي يستقبل مباريات الفريق الرديف، وفريق السيدات منذ الموسم الماضي.



وكان الفريق الكاتالوني قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد الإثنين الماضي، تحت قيادة كومان، وهي الحصة التدريبية التي شهدت غياب النجم الأرجنتيني وقائد الفريق، ليونيل ميسي، المصمم على رحيله عن النادي، والكرواتي إيفان راكيتيتش الذي انتقل رسمياً لصفوف فريقه القديم إشبيلية. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي كومان برشلونة اخبار برشلونة

أخبار تهمك

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ أقل من ساعتين

العقوبة الأكبر.. سر تغريم كهربا مليون جنيه بعد خناقة الشناوي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن أولى مباريات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ أقل من ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 22 دقيقة

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح مثير من والد ميسي حول مستقبل ابنه مع برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

هاتريك مورا يفك نحس البرازيلي في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يفتتح ملعب يوهان كرويف

بشري سارة لبرشلونة

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

برشلونة يعلن عن أولى مبارياته الودية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:01 م

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

09:30 م

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب