الكشف عن أولى مباريات برشلونة تحت قيادة كومان

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن مواجهة فريق خيمناستيك يوم 12 سبتمبر الجاري على ملعب يوهان كرويف، حيث ستكون هذه هي المباراة الأولى للهولندي رونالد كومان مع الفريق الكتالوني.









وستذاع المباراة الودية مباشرة على المنصة الجديدة لقناة النادي التليفزيونية "برسا تي في بلاس".







وستكون هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها الفريق الأول للبرسا على ملعب يوهان كرويف، الذي يستقبل مباريات الفريق الرديف، وفريق السيدات منذ الموسم الماضي.







وكان الفريق الكاتالوني قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد الإثنين الماضي، تحت قيادة كومان، وهي الحصة التدريبية التي شهدت غياب النجم الأرجنتيني وقائد الفريق، ليونيل ميسي، المصمم على رحيله عن النادي، والكرواتي إيفان راكيتيتش الذي انتقل رسمياً لصفوف فريقه القديم إشبيلية.