التعادل الايجابي يحسم ودية الترسانة واتحاد الشرطة

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة أمام ف يق نادي اتحاد الشرطة، بهدفين لكلا الفريقين، في مباراة ودية أقيم على ملعب حسن الشاذلي معقل الشواكيش، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة دوري القسم الثاني والقسم الثالث.



أحرز هدفي الترسانة محمد كريسبو وأحمد خالد، بينما أحرز هدفي الشرطة مصطفي عزت وحنس.



ويحتل الترسانة المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة بالمجموعة الثانية، للقسم الثاني، بينما يحتل الشرطة المركز الثامن، بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث برصيد 37 نقطة.



وسيخرج الشواكيش لملاقاة بتروجيت ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الثانية، بينما يخرج الشرطة لملاقاة فريق بطا ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين بالمجموعة السادسة.



ومن المقرر أن تستكمل، مسابقة دوري القسم الثاني، فى العشرين من الشهر الجاري، فيما ستنطلق مسابقة دوري الدرجة الثالثة فى أكتوبر القادم.