مكافحة كورونا تحذر: لم ننتصر على فيروس كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر سيطرت على فيروس كورونا، ولكن لم تنتصر عليه، موضحا أن هناك انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن التهاون في الإجراءات الاحترازية سيؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى، معلقا: "المصريين أصبحوا يضعوا الكمامات في جيوبهم".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ أقل من ساعتين

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ أقل من نصف ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 8 ساعات

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة بيراميدز

منذ نصف ساعة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح مثير من والد ميسي حول مستقبل ابنه مع برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

العقوبة الأكبر.. سر تغريم كهربا مليون جنيه بعد خناقة الشناوي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:01 م

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

09:30 م

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب