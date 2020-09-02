"الفجر الفني" يكشف سر حذف كليب "قلبي وقع" لـ كارول سماحة من يوتيوب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أمس، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان قلبي وقع من مسلسل مدرسة الحب في موسمه الثالث.

ولكن فوجئ متابعو كارول سماحة بحذف الأغنية من اليوتيوب كما أنها قامت بحذف التغريدة الخاصة بالأغنية ايضًا.

وعلم الفجر الفني من مصادر مقربة من كارول، أن سر حذف أغنية قلبي وقع كان في الصوت الخاص بالفيديو حيث كانت تتواجد مشكلة تقنية، ولم تحدث أي خلافات بين كارول وفريق العمل إطلاقًا.

ومنذ دقائق، أعادت كارول سماحة نشر النسخة الجديدة المعدلة من الكليب، وهي ومن كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم.

وتضمن فيديو الأغنية مشاهد من المسلسل جمعت بين الممثلة السورية جومانا مراد والممثل التركي مراد يلدريم، اذ يظهر الأخير في الأحداث وهو يُطلق عليه الرصاص ويسقط أرضا، وتظهر جومانا بمشهد حزين وهي تصرخ وتبكي عليه.

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