تراجع أسعار النفط بالختام مع تقلص الطلب على البنزين





تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع تقلص الطلب على البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.





وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 9.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





كما تهاوى إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.1 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي لكن المستثمرين يرون أنه هبوط مؤقت بسبب إعصار "لورا".





وتلقت أسعار الخام الدعم في وقت سابق من التعاملات من البيانات الإيجابية المتعلقة بالنشاط الصناعي في أكبر الدول استهلاكا النفط (الصين والولايات المتحدة) والتي تعطي آمال بشأن تعافي الطلب.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.9 بالمائة إلى 41.51 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للخام القياسي برنت تسليم نوفمبر بنسبة 2.9 بالمائة إلى 44.20 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 46.05 دولار للبرميل.