بديل طارق حامد خارج حسابات كارتيرون أمام بيراميدز

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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خرج محمد حسن لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من حسابات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، في مواجهة بيراميدز المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الـ20:30 من مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر 2020.

 

محمد حسن يغيب عن تشكيل الزمالك الأساسي أمام بيراميدز

 

فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تأجيل إعادة محمد حسن، لاعب وسط الأبيض، للتشكيل الأساسى للفريق فى المواجهة المقبلة أمام بيراميدز.

 

ويغيب محمد حسن عن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز، لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة فى المباريات عقب تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية.

 

ومن المقرر أن تحسم التدريبات الأخيرة للزمالك مدى قدرة محمد حسن على المشاركة بشكل أساسى فى مواجهة بيراميدز وذلك لتعويض غياب طارق حامد.

 

ويغيب طارق حامد عن مباراة بيراميدز المقبلة، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى الأحد، الماضى، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

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