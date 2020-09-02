عمرو دياب يطرح كليب "يوم تلات"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرح النجم الكبير عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" كليب أغنيته "يوم تلات" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".


ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، وذلك على شواطيء الساحل الشمالي.

يوم تلات كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي واصدرت في ألبوم سهران. 

ومن ناحية أخرى مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من ٧ ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي


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