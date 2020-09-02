تصريح عاجل من الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة وزيادة إصابات كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:51 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الإعلامي عمر عبد الحميد، إنه تواصل مع مكتب منظمة الصحة العالمية، وأكد أن منظمة الصحة العالمية لم توصي بعدم عدة الدراسة، ولكن توصي باتخاذ الاحتياطات الازمة لتأمين عودة الدراسة.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديم برنامجه "رأي عام"، المذاع على فضائية "تين"، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن قرار عودة الدراسة يعود لكل حكومة وكل بلد، بالإضافة إلى أن هناك قائمة بالأشياء الواجب اتباعها.

وتابع أن المنظمة أوضحت أنه لا يوجد لقاح فعال لفيروس كورونا حتى الآن، ولكن تجرى التجاربالسريرية على 15 لقاح حاليًا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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