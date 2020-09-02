"ريحانة" فيلم للكاتب محمد يوسف يحرر الفتاة الصعيدية من قيود القبلية بالقاهرة السينمائي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد الكاتب والسيناريست محمد يوسف، لعرض فيلمه القصير "ريحانة"، والذي يعد أول فيلم روائي يتحدث عن القيود التي تربط الفتاة الصعيدية من الوصول لأحلامها في الحياة وأسهلها البحث عن الحب والسعادة. 

وقال محمد يوسف، إن الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدور أحداثه عن فتاة جامعية من الصعيد تتمرد علي القيود العائلية والعادات القبلية من أجل الدفاع عن حبها. 

وأضاف لا شك في أن فكرة مشاهدة فيلم تدور أحداثه حول قصة حقيقية حصلت في الحياة الواقعية أمر مثير، ولكن ذلك لا يعني أن كل الأحداث حقيقية بالفعل، بل إن بعضها مستوحى فقط من المضمون العام للقصة.

وكشف "يوسف" أنه قرر المشاركة بهذا الفيلم في عدد من المهرجانات أزمنها مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" في دورته الثانية والأربعين، المقرر إقامتها في نوفمبر 2020.

الفيلم تدور أحداثه في 45 دقيقة وتم تصويره بين قرى الصعيد وبعض المناطق الساحلية بالإسكندرية، وهو من إخراج محمد حافظ علي.

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