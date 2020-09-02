وكيل تعليم قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية



كما عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا بمديري المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من العاملين بها لمناقشة خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبي السكرتير العام والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير المساعد ومحمود محمد مدير عام مركز المعلومات ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.



ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية بجميع قطاعات المحافظة وعرض تقرير تفصيلي يتضمن حصر لأهم وأبرز الموضوعات ومعوقات العمل والتي تم التوصل لوضع حلولا جذرية لها.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة للمرور اليومي على كافة المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بها، ووجه بعرض تقرير اسبوعي على سيادته يتضمن (موقف العمل بكل مركز -معوقات واحتياجات العمل -تقييم اداء العاملين -مدي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة).



ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بعمل دليل مبسط للعاملين بالمراكز يوضح كافة إجراءات وخطوات العمل بالمنظومة وصلاحيات كل موظف بالمكاتب الامامية والخلفية، كما وجه بعمل دورات تدريبية للعاملين بالمراكز لرفع مستوي الاداء لديهم والتعرف على كافة التحديثات بالمنظومة وتحديد المهام الخاصة بكل موظف.



وأكد محافظ قنا على جميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من خلال تفعيل دور المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بحصول المواطن على الخدمة وتطبيقا لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها.

واشار الداودي الي ان أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة هو خدمة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لطلباتهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة.





ترأس الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية (مدير ووكيل وموجه وموجه اول بالتعليم العام والفني) التي اعلنت عنها مديرية التربية والتعليم في بداية العام المالي 2020-2021 لضخ دماء جديدة بين القيادات وتحفيز الشباب الطموح نحو تولي زمام الأمور بالمؤسسات التعليمية.تجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين والمقرر انتهائها 9 سبتمبر بحسب الجدول المحدد من قبل التنسيقات المختلفة بقاعة معسكر قنا الدائم في حضور اللجنة المشكلة من الدكتورة عزة صادق المدرس بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي والدكتور عربي ابو زيد مدير عام التعليم العام والاستاذ مصطفى سيد مدير عام الشئون الادارية وجابر حمزة نقيب المعلمين بقنا واسماعيل عبد المنعم مدير ادارة تنسيق التعليم الابتدائي واحمد عطية ممثل مديرية التنظيم والادارة بقنا.بدأت المقابلات لاختيار مدير مدرسة للمرحلة الابتدائية واستمرت إلى ساعة متأخرة وتستكمل اليوم اختيار المتقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة للمرحلة الابتدائية، وحرصت اللجنة على قياس مدى استيعاب المتقدمين وتفاعلهم مع منظومة التعليم الجديدة وتبنيهم الرؤى والافكار التي تتفق واستراتيجية الوزارة في خلق روح الابداع والابتكار بين عناصر العملية التعليمية من متعلم ومعلم وقيادة.