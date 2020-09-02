عن عالم شادي عبد السلام.. غدآ بنادي سينما رموز مصرية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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برعاية الدكتورة "إيناس عبد الدايم" وزيرة الثقافة تقام غدآ عروض نادي سينما رموز مصرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بنادي الياسمين ٣  التابع للقوات المسلحة. 

 ومن المقرر أن يعرض فيلم (عن عالم شادي عبد السلام) للمخرجة "نبيهة لطفي" ويصاحب الفعاليات  ورشة مدرسة الديكور السينمائي للمهندس "شادي العناني" و تستمر لمدة ٤ ايام . يشرف علي الورشة المخرج اسامة ابو زيد مدير عام الادارات الانتاجية بالمركز،

 تقام فعاليات النادي غدآ الخميس القادم الموافق ٣  سبتمبر. و يشارك بالورشة ٢٠ متدرب  من الشباب فئة  عمرية ١٦ فيما فوق.

الورشة تقام مجانآ لمحبي السينما وفن الديكور في تمام الخامسة  مساء بنادي الياسمين ٣  بمدينة المستقبل مع اتخاذ  كافة الاجراءات الحترازية لمواجهة جائحة كورونا

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