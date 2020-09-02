عن عالم شادي عبد السلام.. غدآ بنادي سينما رموز مصرية









برعاية الدكتورة "إيناس عبد الدايم" وزيرة الثقافة تقام غدآ عروض نادي سينما رموز مصرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بنادي الياسمين ٣ التابع للقوات المسلحة.





ومن المقرر أن يعرض فيلم (عن عالم شادي عبد السلام) للمخرجة "نبيهة لطفي" ويصاحب الفعاليات ورشة مدرسة الديكور السينمائي للمهندس "شادي العناني" و تستمر لمدة ٤ ايام . يشرف علي الورشة المخرج اسامة ابو زيد مدير عام الادارات الانتاجية بالمركز،





تقام فعاليات النادي غدآ الخميس القادم الموافق ٣ سبتمبر. و يشارك بالورشة ٢٠ متدرب من الشباب فئة عمرية ١٦ فيما فوق.



