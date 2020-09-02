بالورود مطار الغردقة الدولي يستقبل وصول أولى رحلات إيزى جت البريطانية (صور)



وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى ان الدولة المصرية تسعى دائما نحو تنشيط الحركة السياحية الوافدة الى جمهورية مصر العربية وفتح أسواق جديدة وجذب شرائح مختلفة من السياح على مستوى العالم.

وأشار سيادته ان وزارة الطيران تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لشركات الطيران وقطاع السياحه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى دعم قطاع الطيران واستعادة الحركة الجوية بشكل منتظم ومتزايد وخاصة الرحلات السياحية من وإلى كافة أنحاء العالم.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

استقبل اليوم مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة إيزى جت البريطانية القادمة من مطار جاتويك لندن وعلى متنها 131 راكبا.وكان فى استقبال الرحلة اللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة وفريق العلاقات العامة بالمطار حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بإجراءات السلامة والتعقيم وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بالمطار.