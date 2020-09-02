كتيبة مرممين متحف المركبات تنتهي من تجهيز مجموعة سروج نادرة (صور)

انتهى فريق ترميم متحف مركبات الملكية في بولاق والمقرر افتتاحه خلال الشهر الجاري من ترميم أكبر مجموعة من السروج المحلاة بحليات نحاسية تحمل الشعار الملكي.





وقالت إيمان نبيل مدير فريق ترميم متحف المركبات الملكية، إن تلك السروج مصنوعة من الجلد لتزيين مجموعة من الأحصنة التي تعرض في بهو متحف المركبات الملكية.





وأشارت إلى أن كل سرج يحمل الشعار الملكي، وتم التعامل مع تلك السروج من خلال فريق ترميم متخصص فى ترميم الجلود وفريق متخصص في ترميم المعادن للتعامل مع تلك النوعية المركبة من الآثار، كما تم ترميم مجموعة من السروج التي ستوضع داخل فتارين العرض.





وأضافت نبيل أنه تم عمل فحص ميكروسكوبي كامل الحلى المعدنية والجلد قبل بدء أعمال الترميم للوقوف على حالة الأثر واستخدام أفضل المواد اللازمة لعملية الترميم.



