تفاصيل إزالة ٨٥ منزلا في منطقة عبده الصالحي بالدقهلية (صور)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه ومنذ فجر اليوم وحتى الآن إستمرت اعمال اكبر حملة لازالة التعديات على بحيرة المنزلة "بمنطقه عبد الصالحى"لعودة ٤٥ فدان لاحضان بحيرة المنزلة.

وأشار محافظ الدقهلية أنه اليوم تم إزالة ٨٥ منزلا من إجمالي ٣٠٢ منزلا "تضم ١٢٠٠ مسكن" ويؤكد أن الدولة لا تسمح بسياسة الأمر الواقع ولا سلطة تعلو على الدولة والقانون، وأضاف المحافظ أن هذا المشروع يعد نقله نوعية وحضارية كبيرة يجرى تنفيذها لاول مرة فى تاريخ المحافظة وتحديدا فى مراكز مدن شمال المحافظة.

وأضاف المحافظ ان حمله الازاله التي جرت فجر اليوم تعد الأكبر في تاريخ المحافظه وتم اخلاء ما يقرب من 1200مسكن من السكان المتعدين بعد اتخاذ كافه الإجراءات والدراسات الامنيه والتي تم من خلالها توعيه وإقناع سكان المنطقه باهميه اخلائها واحتوائهم وصرف التعويضات المناسبه لهم لايجاد اماكن اقامه بديله لهم حفاظا على كرامتهم وانسانيتهم.

وقد شارك فى الحمله،اللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، واللواء خالد ابراهيم مدير الادارة العامة للامن المركزى بمنطقه شرق الدلتا.


وأشار الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه ان حمله اخلاء وازاله التعديات بمنطقه عبده الصالحى هى رساله قويه لكل من تسول نفسه التعدى على أملاك الدوله ولاباطره الفساد بان الدوله قوية وعازمه وماضيه في طريقها وانها لا تقبل بسياسه فرض الامر الواقع اووضع اى عراقيل امام استكمال مسيره مشروعات تنميتها.

فى إطار مشروع تنمية وتطوير بحيره المنزله وعودتها لسابق عهدها والذى يجرى تنفيذة حاليا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتعليماته بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسة التعدى على املاك الدوله او نهب واهدار مواردها والتى يجرى تنفيذها بكل حسم وحزم.

وعلي صعيد اخر اكد محمد عبد الباقي رئيس حى غرب المنصورة، علي أن مشروع تطوير العشوائي، مشروع قومى يحتاج لتكاتف جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق لسرعة إنجاز الاعمال.


جاء ذلك فى إطار اهتمام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.


وفى ذات السياق عقد المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، بمسئولي تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والموكلة للشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( وزارة الدفاع )، لمناقشة خطة العمل على تطوير العشوائيات بسوق ستوتة، ومنطقة سندوب بنطاق حى غرب، وماتم من أعمال خلال الفترة المنقضية مؤكدا" على تزليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من الأعمال.

وأكد رئيس حي غرب على كافة الجهات المعنية المسئولة عن اتمام المشروع ولامجال للتراخى فى تنفيذ المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين.

كما اشار رئيس حى غرب بانة قدتم خلال الفترة الماضية وحرصا" على حقوق المواطن وممتلكاتة تشكيل لجان من الادارة الهندسية التابعة لرئاسة الحى لمعاينة العقارات.
تفاصيل إزالة ٨٥ منزلا في منطقة عبده الصالحي بالدقهلية (صور)
تفاصيل إزالة ٨٥ منزلا في منطقة عبده الصالحي بالدقهلية (صور)
تفاصيل إزالة ٨٥ منزلا في منطقة عبده الصالحي بالدقهلية (صور)
تفاصيل إزالة ٨٥ منزلا في منطقة عبده الصالحي بالدقهلية (صور)
تفاصيل إزالة ٨٥ منزلا في منطقة عبده الصالحي بالدقهلية (صور)
تفاصيل إزالة ٨٥ منزلا في منطقة عبده الصالحي بالدقهلية (صور)

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